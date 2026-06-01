“La señora gritó”: el relato de Bonifacio, el portero que asistió un parto en plena vía pública

Una mujer embarazada dio a luz la mañana de este lunes en inmediaciones de un centro asistencial de Santa Cruz, cuando se dirigía a recibir atención médica. El hecho ocurrió en el ingreso al parqueo de la Caja Petrolera de Salud (CPS), donde fue auxiliada por el portero Bonifacio Ochoa y posteriormente trasladada hasta la Caja Nacional de Salud (CNS).

Según el relato de Ochoa, la mujer caminaba acompañada de su hija cuando comenzó a sentir fuertes dolores. Inicialmente pensó que se trataba de otro problema de salud; sin embargo, la situación cambió repentinamente.

“Justamente la señora se encontraba un poco ya dolorida. Yo pensé que tenía problemas de vesícula biliar. Y no, pues la señora gritaba, gritaba y se agarró de la reja del portón y gritó y botó el líquido y salió el niño en realidad”, contó el portero.

El nacimiento ocurrió en plena vía pública, a pocos metros del ingreso al centro médico. Ochoa reaccionó de inmediato para asistir a la madre y al recién nacido, mientras llegaba ayuda especializada.

Minutos después, una enfermera se aproximó al lugar, se colocó los guantes y comenzó a brindar atención a la mujer. Posteriormente, otro trabajador de salud llegó con una silla de ruedas para trasladar tanto a la madre como al bebé hasta la Caja Nacional de Salud, donde reciben atención médica.

De acuerdo con el testimonio de Ochoa, algunas personas que presenciaron el hecho señalaron que el bebé habría caído de hombro y no de cabeza al momento del nacimiento.

El portero también relató que pidió a la hija de la mujer buscar una silla de ruedas para agilizar el traslado. “Yo le dije a su hija, vaya a traer silla de ruedas. Llegó la silla de ruedas y la llevamos a la Caja Nacional”, explicó.

Afortunadamente, tanto la madre como el recién nacido se encuentran estables y bajo observación médica.

Para Bonifacio Ochoa, esta experiencia marcó un momento inolvidable en su vida. “Primera vez en realidad. Nunca había pasado esto. Emocionado y también contento”, expresó tras convertirse, inesperadamente, en uno de los protagonistas de una historia que terminó con un final feliz.

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