Cuatro perros fueron atacados presuntamente con machete en la comunidad de Illataco, en el municipio de Quillacollo, un hecho que ya es investigado por las autoridades por presuntos delitos de tratos crueles y biocidio.

Tras conocerse la denuncia, personal de Zoonosis y de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente (Pofoma) se trasladó hasta el lugar para verificar lo ocurrido y atender a los animales afectados.

Desde Pofoma se informó que, en una primera instancia, el caso fue abierto por tratos crueles contra cuatro canes. Sin embargo, también se investiga un posible biocidio, luego de conocerse que uno de los animales habría fallecido a consecuencia del ataque. No obstante, las autoridades señalaron que aún no se encontraron los restos del can, por lo que ese extremo continúa en investigación.

Durante la intervención, las autoridades lograron verificar la presencia de al menos dos perros heridos con lesiones visibles. Se informó que los animales serán trasladados a una veterinaria en la ciudad de Cochabamba para recibir atención médica especializada.

Las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

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