Las 10 frases más destacadas del presidente Paz en la presentación de la Ley de Alivio Tributario

El presidente del Estado, Rodrigo Paz, participó este lunes en Cochabamba en la presentación de la Ley de Alivio Tributario Nº 1733, una normativa nacional orientada a reducir la presión fiscal y brindar alivio económico a sectores que atraviesan dificultades.

Durante el acto, el mandatario se refirió al alcance de la norma, anunció medidas económicas y también lanzó mensajes sobre la situación política del país y la necesidad de reconciliación. Estas fueron las frases más destacadas de su discurso.

1. “Es el alivio tributario más grande de la historia de Bolivia”

Paz definió la nueva norma como una de las medidas económicas centrales de su gestión y aseguró que tendrá alcance nacional. “Es el alivio tributario más grande de la historia de Bolivia. Son cerca de un millón de cuentas que se van a liberar”, afirmó.

Según explicó, la ley beneficiará a más de 230 mil familias con facilidades para regularizar deudas y reactivar sus actividades económicas.

2. “Esto no es para los grandes”

El presidente remarcó que la norma está dirigida principalmente a pequeños contribuyentes y sectores populares.

“Esto no es para los grandes, es para la gente que lucha su día a día, que sale a vender en la esquina, que está peleándola”, sostuvo.

3. “La formalidad en Bolivia es cara”

Paz cuestionó el peso tributario y burocrático sobre pequeños negocios y trabajadores independientes.

“La idea es que la formalidad sea barata. Hoy día ser formal en Bolivia es caro”, expresó.

Añadió que muchos contribuyentes abandonaron la formalidad debido a la presión impositiva.

4. “El Gobierno está reduciendo el 30% del gasto”

En materia económica, el mandatario defendió el ajuste aplicado desde el Ejecutivo.

“El Gobierno está reduciendo no el 20%, el 30% del gasto”, afirmó.

Indicó que se trata de una medida destinada a ordenar las finanzas públicas.

5. “Me bajé el 50% del salario”

Una de las declaraciones más directas del acto estuvo vinculada a las medidas de austeridad dentro del Gobierno.

“Este presidente junto a sus ministerios se ha bajado el 50% de su salario. Que quede claro”, señaló.

Además convocó a otras autoridades a asumir acciones similares.

6. “Todo hemos tenido que cortar, menos salud y educación”

Paz aseguró que, pese al ajuste, se mantuvo el fortalecimiento de servicios esenciales.

“Todo hemos tenido que cortar, pero lo que no hemos querido cortar es salud y educación”, afirmó.

Destacó la incorporación de más de 5.300 nuevos ítems en ambos sectores.

7. “No es la violencia ni bloquear el país”

El presidente también se refirió al escenario social marcado por conflictos y medidas de presión.

“No es la violencia ni bloquear el país; esa madurez democrática sí nos tiene que ayudar a generar un momento de tregua, de pacificar el país”, manifestó desde Cochabamba.

8. “Mi vocación democrática es reconciliar”

Paz insistió en la necesidad de acuerdos nacionales frente al contexto político y social.

“Mi vocación democrática es reconciliar”, afirmó.

Señaló que el país necesita diálogo entre regiones y sectores para superar las tensiones.

9. “No tenemos por qué ser pobres”

En uno de los momentos más enfáticos de su discurso, el mandatario habló sobre el potencial económico del país.

“No tenemos por qué ser pobres. Ser pobres no es la condición del futuro de Bolivia”, declaró.

10. “La prioridad es sacar la patria adelante”

Hacia el cierre del acto, Paz dejó un mensaje centrado en unidad nacional y desarrollo.

“La prioridad número uno es sacar la patria adelante, porque si la patria sale adelante todas las regiones podremos salir adelante”, expresó.

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