31 días de conflicto: 89 bloqueos mantienen aisladas varias regiones del país

Bolivia amaneció este domingo 31 de mayo de 2026 con 89 puntos de bloqueo activos en carreteras de seis departamentos, en el marco de un conflicto que ya se extiende por 31 días sin acuerdos concretos, según reportes de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

El informe señala que La Paz continúa siendo el departamento más afectado, con más de 20 puntos de corte, seguido por incrementos de bloqueos en Cochabamba, Chuquisaca, Oruro y Potosí, mientras que Santa Cruz registra al menos tres cercos. Las rutas del occidente, valles y parte del oriente permanecen interrumpidas.

Las movilizaciones, que inicialmente surgieron por demandas relacionadas con combustibles, abastecimiento y observaciones a la Ley 1720, han derivado en exigencias políticas que incluyen pedidos de renuncia del presidente Rodrigo Paz.

La Paz: bloqueos en rutas troncales del occidente

En el departamento de La Paz se registran bloqueos en los siguientes tramos:

Caracollo – Oruro, Ayo Ayo – Patacamaya, Calamarca – Ayo Ayo, Tiahuanacu – Guaqui, Guaqui – Desaguadero, La Paz – Oruro (Caracollo), Senkata – Achica Arriba (autopista), Río Seco – Laja, Patacamaya – Sica Sica, Luribay – La Paz (Panduro), Viacha – Botijlaca, Patamanta – Huarina (cruce Pucarani).

Cochabamba: bloqueos en el trópico y eje metropolitano

En Cochabamba los puntos afectados son:

Cochabamba – Quillacollo (Colcapirhua), Colomi – Sacaba, Chimoré – Villa Tunari (Ivirgarzama), Puente Sacta – Puente Lágrimas, Puente Ichilo – Puente Lágrimas, Independencia – Tiquipaya, Arbieto (ingreso bloqueado), Sacaba – Cochabamba (parcialmente bloqueado), Epizana – Tiraque, Pojo – Trapos, Colomi – Paracti.

Chuquisaca: bloqueos en rutas interdepartamentales

En Chuquisaca se registran bloqueos en:

Yamparáez – Tarabuco, Sucre – Yotala, Entrada a Sucre (Guerra Loma), Zudañez – Mojocoya, Mojotoro – Surima, Serrano Tomina – Padilla, Cruce Ruta a Cayambuco – Puente Zudañez, Río Bartolo – Huacareta, Sunchu Tambo – Mojotoro.

Oruro: cortes en corredores hacia La Paz y Potosí

En Oruro los puntos bloqueados son:

Pongo – Confital, Patacamaya – Challapata, Cruce Capachos – Puente Paria, Vichuloma – Machacamarca, Bombeo – Pongo, Curahuara de Carangas, Turco – Opoqueri, Puente Río Desaguadero – límite La Paz.

Potosí: múltiples cortes en rutas rurales y troncales

En Potosí se reportan bloqueos en:

Vitichi – Totoca, Cotagaita – Laitapi, A Puna – Potosí, Otavi – límite Chuquisaca, Khuchu Ingenio – Puente Río Hornos, Yocalla – Tarapaya, Betanzos – Puna, Cruce Turuchipa – Betanzos, Limite Chuquisaca – Retiro, Challapata – Crucero.

Santa Cruz: bloqueos en el eje norte y Chiquitanía

En Santa Cruz los puntos afectados son:

San Germán – límite Cochabamba, Los Troncos – Núcleo I (San Julián), Okinawa – Puerto Banegas, Agua Clara – Mairana, Cerro Grande – Cerro Chico.

Regiones con restricciones y desvíos

En Beni, Pando y Tarija se reportan condiciones parciales: Km 185 – La Floresta (desvíos), Conquista – El Sena (restricción vehicular), Los Puentes – Puerto Varador (desvíos), Entre Ríos – Tacuarandi (trabajos de limpieza).

Panorama general

El reporte de la ABC confirma que el país continúa con una alta conflictividad vial, con decenas de bloqueos activos que afectan el transporte de carga, pasajeros y el abastecimiento en varias regiones, en un contexto de tensión social que se mantiene sin soluciones inmediatas.

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