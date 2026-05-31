Este es el orden del día del ampliado nacional convocado por la COB para este domingo

La Central Obrera Boliviana (COB) llevará adelante este domingo 31 de mayo de 2026 un Ampliado Nacional de Emergencia en la ciudad de La Paz, donde organizaciones afiliadas y no afiliadas debatirán una agenda marcada por el análisis de la coyuntura política, social y económica del país.

La convocatoria oficial, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, instruye la participación de diversas organizaciones sociales, federaciones y confederaciones, entre ellas el transporte, federaciones vecinales y sectores autoconvocados, con un máximo de tres representantes por organización y acreditación obligatoria.

El encuentro se desarrollará a las 09:00 en instalaciones de la Confederación General de Trabajadores Fabriles de Bolivia, en la zona de Miraflores, bajo el siguiente orden del día:

Control de asistencia

Lectura de correspondencia

Análisis de la coyuntura actual y asuntos varios.

La convocatoria de la COB

Agenda marcada por la crisis política y socialDe acuerdo con la convocatoria y el contexto actual, el ampliado abordará principalmente la situación política del país, en un escenario de tensiones sociales, movilizaciones y bloqueos que se registran a nivel nacional.

Entre los puntos que se analizan en el debate interno de la COB destacan la definición de su postura frente a la crisis política, la evaluación de las medidas de presión impulsadas por sectores movilizados y la posición de la organización frente a posibles procesos de diálogo con el Gobierno y otras instituciones.

Otro eje de discusión será el análisis de garantías para dirigentes y bases sindicales en medio de un escenario de conflictividad, además de la definición de la participación de la COB en espacios de diálogo impulsados por instituciones mediadoras.

Antecedentes de suspensión del ampliadoEl ampliado se desarrolla luego de que la COB suspendiera este sábado una reunión previa prevista en El Alto, decisión atribuida a razones de seguridad ante la presencia de sectores movilizados en el lugar.

El ampliado de este domingo será clave para definir la posición orgánica de la COB frente a la actual crisis social y política que atraviesa Bolivia.

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