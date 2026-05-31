Pago del Bono PEPE concluye el 19 de junio: Verifica aquí si tus datos ya fueron actualizados

Este 19 de junio vence el plazo extraordinario que el gobierno dispuso para el pago del bono PEPE a fin de alcanzar a la mayor cantidad de familias beneficiarias.

En este sentido, la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo informó que se encuentra agilizando la validación de datos para garantizar que este beneficio extraordinario llegue a todos los hogares correspondientes con total transparencia.

Habilitación progresiva tras trámites escolares

Ante las dudas de los usuarios que ya realizaron los trámites correspondientes en sus respectivas Unidades Educativas pero que aún no figuran en el sistema, la institución aclaró que la habilitación no es inmediata.

"Posterior a la regularización de datos en la Unidad Educativa debe de esperar, la habilitación se realizará de manera PROGRESIVA", explicaron desde la Gestora Pública, detallando que el sistema procesa grupos de beneficiarios día a día.

Las demoras u observaciones actuales se deben a una validación técnica con fuentes primarias, un cruce de información indispensable para otorgar el visto bueno definitivo a los datos de los estudiantes y tutores.

Así puedes verificar si ya estás habilitado

Con el objetivo de evitar filas innecesarias y que la población tenga que asistir a las oficinas físicas, se habilitaron plataformas de atención digital y telefónica directa para consultar el estado del beneficio:

Consultas por WhatsApp: Los usuarios pueden escribir directamente al número 67195524 para verificar su situación.

Línea Gratuita: Quienes no cuenten con conexión a internet o prefieran la asistencia telefónica pueden comunicarse al 800 10 1070.

La población puede realizar la consulta digital en tiempo real escaneando el código QR oficial o ingresando directamente a www.gestora.bo/Consultas/BonoPepe.

Las autoridades instaron a la población que aún tiene trámites pendientes o se encuentra en estado de rezagada a utilizar estos canales oficiales para comprobar su habilitación a medida que el sistema se actualiza diariamente.

Flexibilidades y plazos para el cobro de rezagados

El calendario extraordinario de pagos para todos los ciudadanos que presenten saldos pendientes continuará vigente de manera ininterrumpida hasta el próximo 19 de junio. Quienes tengan acumulados de etapas previas del programa podrán retirar hasta un máximo de Bs. 450 en una sola transacción simplificada en ventanilla bancaria.

Con el objetivo de facilitar los trámites a los grupos más vulnerables, se mantienen las siguientes disposiciones operativas a nivel nacional:

Cronograma libre: Se puede acudir a cualquier banco autorizado cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un orden por fecha de nacimiento o terminación de carnet.

Se puede acudir a cualquier banco autorizado cualquier día hábil, sin necesidad de esperar un orden por fecha de nacimiento o terminación de carnet. Requisitos: Los documentos requeridos para procesar el cobro son el Carnet de Identidad original, físico y plenamente vigente del titular habilitado además del certificado de sufragio.

Los documentos requeridos para procesar el cobro son el Carnet de Identidad original, físico y plenamente vigente del titular habilitado además del certificado de sufragio. Cero burocracia: El proceso es enteramente gratuito y directo, por lo que no se requiere la presentación de fotocopias, formularios ni la intervención de intermediarios.

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