La asambleísta departamental de Súmate, Claudia Martínez, interrumpió un acto público para exigir al gobernador de Cochabamba, Leonardo Loza, que promueva una mesa de diálogo con los sectores movilizados y contribuya al levantamiento de los bloqueos que afectan al país.

Durante su intervención, Martínez pidió de forma directa la instalación de un espacio de negociación como salida al conflicto. “Desbloquee, señor Gobernador, por favor. Instale una mesa de diálogo”, expresó, señalando la necesidad de una solución concertada ante las rutas interrumpidas.

El hecho generó un momento de tensión en la actividad, en la que la autoridad departamental participaba junto a otras autoridades y representantes.

“Desbloquee, señor Gobernador, por favor; si quiere apoyar a los productores, instale una mesa de diálogo para poder de una vez levantar los bloqueos, no sea observador; se lo pide una asambleísta, basta de este show”, dijo Martínez.

En respuesta, Loza se limitó a señalar: “Un abrazo para ellos”, en referencia a los sectores movilizados, sin emitir una posición directa sobre la solicitud de diálogo.

Posteriormente, la asambleísta cuestionó la falta de acciones concretas para promover acercamientos entre las partes en conflicto y advirtió que los bloqueos continúan afectando a productores, ocasionando la muerte de animales, afectación a transportistas y a la población en general debido a la interrupción del tránsito y del abastecimiento.

En medio de la situación, los organizadores del evento retiraron a la asambleísta del acto. Martínez cuestionó la decisión de ser apartada de un evento público y anunció que aguardará a que la actividad concluya para intentar conversar con el Gobernador.

El intercambio se registró en un contexto de tensión social por las medidas de presión que se mantienen en distintas regiones del país.

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