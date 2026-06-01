Gobierno explica en Cochabamba los alcances de la Ley de Alivio Tributario

El Gobierno nacional explica este lunes en Cochabamba los alcances de la Ley de Alivio Tributario, una norma orientada a reducir la presión fiscal, facilitar la regularización de deudas y apoyar a sectores productivos, comerciantes, gremiales, emprendedores y contribuyentes que enfrentan dificultades económicas.

El acto cuenta con la presencia del presidente del Estado, Rodrigo Paz; el ministro de Economía y Finanzas Públicas, José Gabriel Espinoza Yáñez; el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa; además de otras autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Durante la actividad, las autoridades socializan los principales beneficios de la normativa, que fue impulsada por el Órgano Ejecutivo con el objetivo de reactivar la economía formal, simplificar el cumplimiento tributario y brindar mejores condiciones a los contribuyentes.

De acuerdo con la información oficial, la Ley de Alivio Tributario busca regularizar deudas fiscales, simplificar el pago de impuestos y reducir los plazos de prescripción, sin crear nuevos tributos ni elevar las alícuotas vigentes.

La norma también apunta a facilitar que personas naturales, comerciantes, profesionales independientes, pequeñas empresas y otros sectores puedan ponerse al día con sus obligaciones tributarias mediante mecanismos más accesibles.

El Gobierno sostiene que esta medida forma parte de una agenda económica destinada a dar certidumbre, fortalecer la formalización y recuperar recursos públicos sin aumentar la carga impositiva sobre la población.

En ese marco, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, explica los componentes técnicos de la ley y los procedimientos que deberán seguir los contribuyentes para acogerse a los beneficios establecidos.

La presencia del alcalde Manfred Reyes Villa y de autoridades locales también marca el interés de Cochabamba en conocer los alcances de esta disposición, especialmente por el impacto que puede tener en sectores económicos urbanos, comerciales y productivos.

La Ley de Alivio Tributario fue presentada como una herramienta para apoyar la reactivación económica en un contexto marcado por dificultades financieras, conflictos sociales y preocupación en distintos sectores por el cumplimiento de obligaciones fiscales.

Con esta socialización, el Gobierno busca que la población conozca de manera directa quiénes pueden beneficiarse, qué deudas pueden regularizarse y cuáles son los pasos para acceder a las facilidades contempladas por la norma.

Las autoridades destacaron que el objetivo central es aliviar la situación de los contribuyentes, promover una cultura tributaria más simple y contribuir a la recuperación económica del país.

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