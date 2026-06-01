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¿Cómo proteger el bolsillo? Economista da consejos ante el impacto de los bloqueos

El economista Jaime Bravo advirtió que las familias paceñas deben cambiar su planificación financiera y priorizar alimentos, servicios básicos y ahorro inmediato frente a la crisis de abastecimiento.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

01/06/2026 11:17

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Foto: Bloqueos incrementan la canasta familiar ante el desabastecimiento. APG.
La Paz

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Tras 32 días de conflictos y bloqueos, el economista Jaime Bravo señaló que muchas familias ya ingresaron en una “economía de supervivencia”, donde la planificación mensual queda desplazada por decisiones diarias enfocadas en garantizar alimentación, transporte y servicios esenciales.

Durante una entrevista, explicó que la escasez y el incremento sostenido de precios obligan a replantear hábitos financieros y concentrarse en periodos de 24 a 48 horas.

Consejos ante el desabastecimiento

Entre las principales recomendaciones, Bravo sugirió dejar de lado compras mensuales y optar por adquisiciones diarias o semanales según disponibilidad, priorizando productos básicos como arroz, azúcar y aceite.

También recomendó transformar el ahorro tradicional en reservas de alimentos, reducir gastos de ocio y entretenimiento, cocinar para varios días, compartir transporte y reorganizar el presupuesto familiar para enfrentar la incertidumbre.

Respecto a pequeños negocios y emprendimientos, alertó que muchos enfrentan dificultades para cumplir con salarios, deudas y obligaciones financieras, por lo que aconsejó acercarse a las entidades bancarias para negociar reprogramaciones.

Liquidez inmediata

El economista indicó que, si bien lo ideal sería mantener esquemas de inversión y planificación a largo plazo, la coyuntura obliga a priorizar la liquidez inmediata y la preservación del valor del dinero.

Bravo también sugirió que quienes aún tengan capacidad de ahorro evalúen mecanismos para resguardar recursos, como dólares o activos digitales estables, siempre priorizando primero alimentación y necesidades básicas.

Finalmente, remarcó que la incertidumbre obliga a las familias a tomar decisiones más prácticas y preventivas mientras persista el conflicto.

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