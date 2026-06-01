El sector turístico boliviano atraviesa una situación crítica debido a los bloqueos y conflictos sociales que ya superan un mes, afectando severamente la llegada de visitantes, las reservas y el movimiento económico en distintas regiones del país.

Turismo en crisis

El presidente de la Cámara Boliviana de Turismo, Luis Ampuero, alertó de que la situación ha paralizado prácticamente toda la actividad turística, especialmente en La Paz, donde se encuentran restringidos tanto el ingreso de turistas como la salida hacia destinos como el lago Titicaca, los Yungas y otras rutas tradicionales.

Ampuero explicó que los bloqueos no solo afectan al turismo interno, sino que también deterioran la imagen internacional de Bolivia como destino seguro, provocando cancelaciones de viajes, suspensión de eventos y temor entre operadores y visitantes extranjeros.

Pérdidas económicas para el sector

El representante del sector señaló que la crisis pone al turismo en “terapia intensiva”, justo cuando el país iniciaba la temporada alta de visitantes del hemisferio norte, lo que compromete una parte importante de los ingresos proyectados para esta gestión.

Además, advirtió que el impacto económico se agrava porque, pese a la paralización, hoteles, restaurantes, operadores turísticos y empresas vinculadas deben seguir cumpliendo obligaciones tributarias, financieras y laborales.

Respecto al próximo feriado largo de junio, Ampuero afirmó que la incertidumbre por los bloqueos reduce las posibilidades de reactivación inmediata, ya que muchas familias han descartado viajar ante la falta de garantías de transitabilidad y seguridad.

Desde el sector piden medidas urgentes de alivio económico y una pronta solución al conflicto para evitar cierres de empresas y una afectación aún mayor a una actividad que todavía no logra recuperarse completamente desde la pandemia.

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