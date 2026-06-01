Productores de maíz alertan que bloqueos y escasez de diésel ponen en riesgo parte de la cosecha

Los bloqueos de carreteras y la persistente escasez de diésel mantienen en alerta a los productores de maíz y sorgo del departamento de Santa Cruz. El presidente de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), Mario Moreno, advirtió que estas dificultades ponen en riesgo la recolección y el traslado de parte de la producción que aún permanece en los campos.

Moreno explicó que la cosecha de maíz y sorgo sembrada en la zona norte de Guarayos ya fue concluida; sin embargo, señaló que en la región de la Chiquitanía todavía existen volúmenes pendientes de recolección que deben ser trasladados a centros de acopio para su procesamiento.

“En la ruta 9, gracias a Dios, no estamos bloqueados. Este primero de junio estamos empezando a cosechar el 60% de la producción nacional, donde estimamos sacar unas 400.000 toneladas para abastecer al mercado interno”, afirmó el dirigente.

A la preocupación por los bloqueos se suma la falta de combustible. Moreno reportó que productores del sur cruceño enfrentan largas filas en los surtidores para abastecerse de diésel, situación que amenaza con retrasar las labores agrícolas.

El representante del sector recordó que durante la época de siembra muchos agricultores se vieron obligados a recurrir al mercado informal para adquirir combustible a precios elevados, un escenario que temen repetir si la escasez persiste.

Otro factor que preocupa a los productores es el precio del maíz. Moreno señaló que actualmente el quintal se comercializa en alrededor de 88 bolivianos, monto que considera insuficiente para cubrir los costos de producción.

“Para que el productor pueda recuperar su inversión y obtener una rentabilidad mínima, el precio debería llegar a los 100 bolivianos por quintal”, sostuvo.

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