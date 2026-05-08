“Miles de productores quedarían postergados”: Promasor pide mantener la Ley 1720

Los sectores productivos del país expresaron su rechazo a la posible abrogación de la Ley 1720 y anunciaron medidas de presión escalonadas.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) convocó a una asamblea de productores para el próximo 14 de mayo en Montero, donde definirán nuevas acciones en defensa de la normativa.

A través de un pronunciamiento, la CAO sostuvo que el sector agropecuario “representa el principal motor de exportaciones no tradicionales del país” y cuestionó la intención de dejar sin efecto la Ley 1720, además de rechazar el Decreto Supremo 5613. Según el documento, estas decisiones “constituyen un retroceso histórico” y afectarían principalmente a pequeños y medianos productores.

El presidente de Promasor, Mario Moreno, afirmó que la ley es “muy importante e indispensable para el sector”, ya que permitiría a pequeños productores acceder a créditos formales y mejorar sus condiciones de producción. “

El que quiera lo hace, el que no quiera no lo hace, pero se ha venido politizando mucho”, señaló.

Moreno advirtió que si la norma es anulada, miles de productores quedarían relegados del sistema financiero.

“Todos los pequeños productores prestan dinero y se prestan como mínimo al 3% mensual, mientras con acceso a la banca llegarían a un 9% o 10% anual”, explicó.

El dirigente indicó que en la zona sur, alrededor del 70% de los productores de maíz son pequeños productores, un 20% medianos y solo un 5% grandes productores. En ese sentido, remarcó que la normativa abriría nuevas oportunidades para la mayoría del sector.

Finalmente, confirmó que Promasor participará en la asamblea convocada en Montero el 14 de mayo. “Vamos a tratar de defender la ley, porque es algo de mucha necesidad”, manifestó. La reunión concentrará a distintos sectores productivos que buscan mantener vigente la norma.

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