Talison Moraes encendió el escenario y conquistó con su energía

La competencia continúa elevando el nivel y esta vez fue el turno de Talison Moraes de apoderarse del escenario de La Gran Batalla – Duelo de Voces.

El participante, integrante del equipo de David Dionich y Jesús Oliva, llegó con mucha emoción, energía y actitud para presentar una nueva versión de una canción que ya había interpretado anteriormente.

Apostó por el afrobeat

Talison interpretó el tema “Hasta el amanecer” del artista Nicky Jam, aunque esta vez decidió transformarlo en una propuesta afrobeat llena de ritmo y movimiento.

Desde el inicio, el participante mostró soltura sobre el escenario y logró conectar rápidamente con el público gracias a su carisma y presencia escénica.

Los jueces destacaron su crecimiento

Durante la devolución, los jueces coincidieron en que, aunque hubo algunas desafinaciones, Talison consiguió sostener una presentación sólida y entretenida.

Marco Veizaga destacó principalmente la energía y la capacidad del participante para sobreponerse a los errores durante la interpretación.

“Me gusta la voz y el desenvolvimiento en el escenario. Hoy creo que hubo algunas desafinaciones, pero te sobrepusiste sobre la marcha y eso hace que conectes con la gente”, comentó.

Además, aseguró que esa conexión emocional puede convertirse en uno de sus mayores puntos fuertes dentro de la competencia.

“Verte es ver a un artista hecho”

Por su parte, Tito Larenti reconoció que la canción representaba un reto importante, pero valoró el crecimiento artístico de Talison desde el inicio del programa.

“Hubo errores, creo que es una canción que se complica, pero qué bien afianzado estás en el escenario. Verte es ver a un artista hecho”, expresó el juez.

Vladimir quedó conquistado por la energía

Finalmente, el juez invitado Vladimir Suárez se mostró entusiasmado con la presentación y aseguró que la energía del participante logró llenar el escenario.

“A mí me encantó la energía y la presentación. Felicidades”, señaló.

Un puntaje que lo mantiene tranquilo

Al finalizar la gala, se dio a conocer el puntaje promedio obtenido por Talison Moraes, sin contar todavía el voto secreto de Tito Larenti.

El participante consiguió una nota de 5.3, una calificación que lo mantiene lejos de la zona de riesgo y le permite seguir avanzando con tranquilidad dentro de la competencia.

Tras conocer el resultado, Talison agradeció el apoyo de los jueces y del público que continúa respaldándolo semana tras semana.

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