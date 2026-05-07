Andrés Gonzáles emociona con una versión inesperada y sigue creciendo en la competencia

Para cerrar la noche de este miércoles, el escenario principal de la televisión boliviana recibió a Andrés Gonzáles, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

El participante llegó con una interpretación cargada de ternura y presentó una versión en regional pop del tema “Y me bebí tu recuerdo”, del artista Galy Galiano.

El jurado valoró distintos aspectos de su presentación. Para Marco Veizaga, la propuesta fue positiva gracias al movimiento vocal y los arreglos aplicados al tema.

“Esta versión me gustó, porque es una canción plana, pero el movimiento que le dieron me gustó mucho. Los arreglos que le hicieron en este género me gustaron”, señaló.

Por su parte, Tito Larenti destacó ciertos momentos de la interpretación, aunque advirtió algunas desafinaciones y falta de seguridad en escena.

“Te encontré bien relativamente, pero hay algo que me hace ruido: una desafinación muy notoria, pero eso no opaca. Me gustó el inicio y después no te encontraste en el escenario. Si vos sientes que eres un artista y lo demuestras, te lo crees. Noté tu nerviosismo y que mirabas a un lado; cree en tu interpretación”, indicó.

En tanto, Alenir Echeverría se mostró sorprendida por el crecimiento vocal del participante, más allá de los detalles técnicos.

“Yo considero que estoy sorprendida porque veo el crecimiento vocal de él. Más allá de las desafinaciones, el desempeño que está teniendo es lo que sorprende, está siendo cada vez más agradable”, afirmó.

Finalmente, Diego Ríos destacó la variedad de matices en la interpretación, aunque recomendó trabajar mejor la comprensión del tema.

“A mí me gustó porque dentro de la canción hubo varios matices. Lo que sí, la letra hay que entenderla para poder interpretarla, pero a mí me gustó”, comentó.

Al cierre de la gala, se dio a conocer el puntaje promedio del participante: 5.3.

Andrés Gonzáles agradeció las observaciones del jurado y aseguró que seguirá trabajando para mejorar su desempeño.

“Hay mucho que trabajar y aprender”, expresó.

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