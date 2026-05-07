Natalia Alcázar recibió duras críticas y quedó cerca de la zona de riesgo

La tensión continúa creciendo en La Gran Batalla – Duelo de Voces y una de las presentaciones más comentadas de la noche fue la de Natalia Alcázar, integrante del equipo de Franklin Trigo y Maisa Roca.

La cantante subió al escenario para interpretar el tema Lo aprendí de ti, de Ana Bárbara, en una versión pop R&B que no logró conectar plenamente con el jurado.

Críticas por falta de conexión

El primero en pronunciarse fue Tito Larenti, quien aseguró que no logró encontrar la esencia de la participante durante la interpretación.

“No me gustó, no te sentí del todo, la perdí a Natalia Alcázar, la perdí”, expresó.

Por su parte, Marco Veizaga consideró que la presentación careció de emoción y transmisión artística.

“Faltó oír la canción para poder transmitir. Es importante saber qué es lo que tiene la canción y qué debe proyectar”, señaló.

“Se nota que no te gusta la cumbia”

Uno de los comentarios más directos llegó por parte de Diego Ríos, quien aseguró que Natalia no se sintió cómoda con el género elegido.

“Nati, se nota que no te gusta la cumbia, pero eso no significa que la canción sea mala. Quizá si le hubieras buscado una versión balada… esto no me gustó para nada”, afirmó.

Finalmente, Alenir Echeverría también mostró su descontento con la interpretación.

“No me gustó porque la noté rara. No sé si estabas mal de la garganta o no cantaste con los tonos”, indicó.

Un puntaje que preocupa

Tras las devoluciones, Natalia obtuvo un puntaje promedio de 4.3, una calificación que la dejó visiblemente nerviosa y muy cerca de la zona de riesgo.

La competencia continúa avanzando en una noche donde cada punto puede marcar la diferencia rumbo a la gala de eliminación.

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