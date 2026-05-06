Robots reemplazan a policías: China prueba humanoides para controlar el tránsito

China dio un nuevo paso en la integración de la tecnología en la vida cotidiana al probar robots humanoides para controlar el tránsito en la ciudad de Hangzhou, uno de los principales polos tecnológicos del país.

La experiencia, reportada por el medio estatal Global Times, se realizó durante el feriado del 1 de mayo, cuando un total de 15 autómatas fueron desplegados en puntos estratégicos, especialmente en zonas turísticas.

Las máquinas, equipadas con inteligencia artificial, fueron utilizadas para dirigir el tráfico vehicular y peatonal, detectar infracciones y asistir a visitantes, en coordinación con efectivos humanos.

Según la cadena CCTV, los robots cuentan con capacidad para comprender órdenes verbales y analizar imágenes en tiempo real, lo que les permite adaptarse a distintas situaciones en la vía pública.

Tecnología que sale a la calle

El despliegue en Hangzhou confirma una tendencia creciente en China: la expansión de la robótica más allá de fábricas y laboratorios hacia espacios urbanos.

La ciudad, considerada un hub tecnológico, alberga gigantes como Alibaba y firmas de inteligencia artificial como DeepSeek, consolidándose como un centro clave de innovación.

China acelera en la carrera robótica

El uso de robots en tareas públicas se suma a otros avances recientes en el país. En 2024, un humanoide participó en una ceremonia de graduación en la provincia de Fujian, mientras que en la misma Hangzhou se organizó una competencia de kickboxing entre robots.

Más recientemente, en Pekín, se llevó a cabo una media maratón en la que humanoides corrieron junto a atletas humanos, evidenciando el rápido progreso de esta tecnología.

Con información de El Diario.Es

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