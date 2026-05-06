Un estudiante hackea trenes de alta velocidad y paraliza la red en Taiwán

Un incidente de alto impacto encendió las alarmas en Taiwán: un estudiante universitario de 23 años fue arrestado tras hackear el sistema de comunicación de la red de trenes de alta velocidad, provocando la detención de cuatro formaciones durante 48 minutos.

El hecho puso en evidencia vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica de uno de los sistemas ferroviarios más avanzados de la región. La red afectada, operada por THSR, transporta cerca de 82 millones de pasajeros al año y cuenta con trenes que alcanzan velocidades de hasta 300 kilómetros por hora.

De acuerdo con reportes de medios locales, el joven —identificado por su apellido Lin— logró activar una señal de emergencia que obligó a detener las unidades en plena operación, generando preocupación por los riesgos potenciales de seguridad.

Cómo ocurrió el hackeo

La intervención se produjo a través del sistema de comunicación TETRA, utilizado por la red ferroviaria. Para ello, el estudiante empleó tecnología SDR (radio definida por software), que permite manipular señales de comunicación mediante programas informáticos.

Según el sitio especializado en ciberseguridad Bleeping Computer, el atacante clonó de forma no autorizada una baliza de transmisión y emitió una señal de alarma de alta prioridad. Esto activó automáticamente el sistema de frenado de emergencia en los trenes.

Las investigaciones también revelaron la participación de un cómplice de 21 años, quien habría proporcionado información clave sobre el funcionamiento interno de las comunicaciones ferroviarias. El equipo utilizado para el ataque fue adquirido en línea.

Críticas y fallas expuestas

El incidente no tardó en generar cuestionamientos. Sectores políticos señalaron posibles fallas estructurales en la seguridad del sistema, al considerar que la tecnología intervenida lleva casi dos décadas en uso sin actualizaciones significativas.

Informes preliminares indican que el atacante logró eludir hasta siete capas de verificación, lo que alimentó las críticas sobre negligencia y falta de modernización en los protocolos de seguridad.

Posibles consecuencias

Tras analizar registros técnicos y cámaras de seguridad, la policía localizó al sospechoso y encontró en su vivienda múltiples dispositivos, entre ellos radios portátiles, un sistema SDR y una computadora.

El estudiante enfrenta cargos que podrían derivar en una condena de hasta 10 años de prisión. Actualmente se encuentra en libertad bajo fianza, luego de pagar el equivalente a 3.300 dólares.

Su defensa sostiene que la señal que provocó la detención de los trenes fue emitida de manera accidental, un argumento que será evaluado en el proceso judicial.

Con información de TN y Diario Huarpe

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