¡Para verlo una y otra vez! El golazo de Richet a Lanús, ¿candidato al mejor de la semana?

Always Ready encontró el desahogo en la Copa Libertadores 2026 con una actuación contundente ante Lanús, en un partido donde el gran protagonista fue Richet Gómez con un gol de otro partido.

El equipo alteño dominó desde el inicio y generó múltiples ocasiones. A los 12 minutos, Fernando Saucedo tuvo la chance de abrir el marcador desde el punto penal, pero el arquero Nahuel Losada respondió con una gran atajada, anticipando lo que sería una noche intensa bajo los tres palos.

Sin embargo, a los 25 minutos llegó la joya de la noche. Gómez sacó un potente remate de larga distancia que sorprendió a Losada y terminó colgándose en el arco, firmando un golazo que ya se perfila como candidato al mejor de la semana. Fue además el primer tanto de Always Ready en esta edición del torneo, tras tres partidos sin marcar.

Antes del descanso, la “banda roja” amplió la ventaja. A los 45’, un centro desde la derecha de Carlos Rodríguez encontró a Enrique Triverio, quien de cabeza puso el 2-0 para cerrar un primer tiempo dominante.

El encuentro también marcó el debut del entrenador argentino Marcelo Straccia al mando del conjunto boliviano, que dejó buenas sensaciones en su estreno tras reemplazar a Julio César Baldivieso.

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