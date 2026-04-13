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Así fue el golazo de Nabil Nacif con el que Bolivia empató ante Argentina en el Sub-17

El delantero de Oriente Petrolero marcó a los 86’ y mantiene viva la ilusión mundialista de la Verde. 

Martin Suarez Vargas

12/04/2026 21:04

Momento cuando Nacif saca el disparo y el balón se va a guardar al fondo del arco argentino. Foto: captura del video de la transmisión oficial subida a su cuenta oficial de Conmebol (Facebook).
Paraguay.

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Cuando el partido parecía escaparse, volvió a aparecer el hombre del momento. Nabil Nacif marcó un golazo a los 86 minutos para sellar el 1-1 de Bolivia ante Argentina en el Sudamericano Sub-17 y asegurar el tercer lugar del grupo.

La Verde caía 1-0 y, por diferencia de goles, descendía al cuarto puesto, mientras Venezuela se quedaba con la tercera posición. Sin embargo, en el momento más crítico emergió la figura del delantero boliviano.

Nacif no dudó: sin necesidad de controlar el balón, remató de primera con potencia y precisión para vencer al arquero argentino, que nada pudo hacer ante la definición. Un tanto que cambió el destino del encuentro y desató la celebración nacional.

El atacante de Oriente Petrolero atraviesa un gran presente y se consolida como el goleador del torneo con cuatro tantos: uno ante Venezuela, dos frente a Perú y el más reciente contra Argentina.

Con este resultado, Bolivia finalizó por encima de Venezuela y Perú, logrando el pase a los playoffs. Ahora, la selección tendrá hasta dos oportunidades para buscar la clasificación al Mundial Sub-17 de Catar, manteniendo intacta la ilusión gracias a su goleador.

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