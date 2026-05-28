'Inde' cierra con un cero su presentación en la Sudamericana

Independiente fue vencido por Racing en Avellaneda por 0-2, la noche de este miércoles, quedando en el fondo de la tabla de posiciones en el grupo “E” de la Copa Sudamericana, sin sumar ni un punto y recibiendo 15 goles en seis presentaciones.



En un compromiso sólo por cumplir, entre planteles sin chances de pelear por avanzar a la siguiente fase, el ´Inde´ fue superado y redondeó una pésima campaña en su debut en la Sudamericana.



A los 17 minutos, Duván Vergara abrió la cuenta con un remate de primera con la pierna derecha, de frente al arco, dentro del área, aprovechando una asistencia de Ignacio Rodríguez, quien llegó al borde de la línea de meta, en una acción personal, abriéndose camino entre los defensores.



El 2-0 llegó en la segunda etapa (58´) con la definición de Matko Milkevic, finalizando una triangulación con Adrián Fernández, luego de una mala salida de los visitantes, dejando la zaga central expuesta para la ofensiva de los albicelestes.



El Matador tuvo la ocasión de descontar con un lanzamiento penal, luego de una infracción sobre Wagner de Araujo. Después de una breve disputa por la ejecución del disparo, Willie Barbosa se encargó de la responsabilidad, pero su remate de derecha fue anunciado y desviado por el arquero facundo Cambeses, a los 66 minutos.



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