El seleccionador de Bolivia, Óscar Villegas, renovó la ofensiva con la convocatoria de Leonardo Viviani (18 años), Nabil Nacif (16), Carlos Ribera (18) y Guilmar Centella (21), quienes se suman a Moisés Paniagua (18), para jugar los partidos amistosos frente a Escocia (6 de junio) y Argelia (10 de junio), en Estados Unidos, en la fecha FIFA.



Apuntando a la clasificatorias a la Copa Mundial 2030, el cuerpo técnico del plantel verde citó a 28 futbolistas para la concentración en Santa Cruz antes del viaje al país anfitrión de la cita mundialista, con una delantera rejuvenecida como la principal novedad.



Salvo Paniagua (Wydad, Marruecos) y Centella (Blooming), los demás atacantes acudirán a su primera convocatoria en la Selección Absoluta. Esta citación llega en uno de sus mejores para Viviani (Aurora), quien tiene tres goles en el Campeonato.



Mientras, Ribera (Talleres, Argentina) estuvo siendo observado por el cuerpo técnico por sus presentaciones en las selecciones menores. Del mismo modo, que Nacif (Oriente Petrolero), quien sobresalió en el Campeonato Sudamericano Sub-15 de este año.



Los demás futbolistas ya trabajaron con Villegas durante estos dos años al mando del plantel. Por otro lado, el mediocampista, Óscar López (Mallorca, España) reaparece en la lista del equipo, su ausencia se notó en las nóminas de los amistosos de este año y del repechaje.



Esta es la nómina de convocados:

1. Carlos Lampe (Bolívar)

2. Guillermo Viscarra (Alianza Lima, Perú)

3. Gerónimo Govea (Santiago Wanderers, Uruguay)

4. Diego Medina (CSKA 1948 Sofía, Bulgaria)

5. Marcelo Torrez (Santos, Brasil)

6. Yomar Rocha (Bolívar)

7. Lucas Macazaga (Leganés, España)

8. Dieguito Rodríguez (Always Ready)

9. Roberto Fernández (FC Akron Tolyatti, Rusia)

10. Diego Arroyo (Shakhtar Donetsk, Ucrania)

11. Efraín Morales (Montreal, Canadá)

12. Luis Haquín (Al-Tai FC, Arabia Saudita)

13. Leonardo Zabala (Cancún FC, México)

14. Ervin Vaca (Bolívar)

15. Gabriel Villamil (Liga de Quito, Ecuador)

16. Héctor Cuellar (Always Ready)

17. Robson Tome (Bolívar)

18. Carlos Melgar (Bolívar)

19. Óscar López (Mallorca, España)

20. Ramiro Vaca (Bolívar)

21. Moisés Villarroel (Blooming)

22. Miguel Terceros (Santos, Brasil)

23. Jesús Maraude (Always Ready)

24. Leonardo Viviani (Aurora)

25. Guilmar Centella (Blooming)

26. Nabil Nacif (Oriente Petrolero)

27. Moisés Paniagua (Wydad, Marruecos)

28. Daniel Ribera (Talleres, Argentina)



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