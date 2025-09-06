“Ignoran reglamentos": Independiente le declara la guerra a Conmebol, tras eliminarlo de la Sudamericana

Desde Argentina llega un fuerte cruce entre Independiente y la Conmebol. Tras la descalificación del club de Avellaneda en la Copa Sudamericana por incidentes ocurridos en la revancha contra la Universidad de Chile, la dirigencia del Rojo presentó un durísimo descargo en el que asegura que la sanción constituye una “decisión política” que favorece a los clubes con estructura de sociedad anónima.

En la carta oficial, firmada por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, Independiente sostiene que la resolución “ignora reglamentos y condena injustamente al club”, además de advertir que la violencia en el campo no debería premiarse desde un escritorio. Por ello, el club solicitó que se retiren referencias al equipo de Avellaneda en el museo de Conmebol en Luque y analiza apelar la decisión.

El reclamo también revive el debate sobre el modelo de gestión de los clubes sudamericanos. Independiente, como asociación civil sin fines de lucro, se contrapone a la Universidad de Chile y otros clubes que operan bajo un esquema de sociedad anónima, centrado en la rentabilidad. Según los directivos del Rojo, esta preferencia “desvirtúa los valores deportivos y sociales que originaron el fútbol en la región”.

Por su parte, la Universidad de Chile respondió rechazando las acusaciones y recordando que la Conmebol actúa de manera autónoma en los órganos disciplinarios. Incluso, con un toque de ironía, señalaron que cualquier recurso adicional podría elevarse directamente a la FIFA.

El cruce entre Independiente y la Conmebol no solo genera polémica sobre la justicia deportiva, sino que también abre nuevamente la discusión sobre la influencia de capitales privados en el fútbol argentino y sudamericano, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años.

