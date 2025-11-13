Liberan al acusado de abusar de una menor captada por redes sociales; ahora está prófugo

Una adolescente fue víctima de vejamen luego de ser contactada y engañada a través de redes sociales. Según la denuncia, el agresor la llevó con mentiras a un alojamiento ubicado en la zona de La Ramada en Santa Cruz, donde habría cometido el abuso.

El hombre fue aprehendido por la Policía tras la denuncia presentada por la familia de la menor; sin embargo, pese a la gravedad de los hechos, un juez determinó su liberación. Desde entonces, el acusado se encuentra prófugo y es buscado por las autoridades.

“Manifiesta que su hija fue captada por otra compañerita de colegio, quien la presentó al agresor. No es la primera víctima; hay otras adolescentes que también fueron presentadas a personas mayores con este mismo modus operandi”, explicó Rosa Rivera, directora de la Casa de la Mujer.

Rivera advirtió que este caso podría estar vinculado a una red de captación de menores a través de redes sociales con fines de abuso y explotación.

“Estamos hablando de un posible caso de trata. La madre pide ayuda porque su hija no es la única afectada. Lamentablemente, después de las audiencias de medidas cautelares, el acusado se fugó”, sostuvo.

La directora reiteró el compromiso de la institución para acompañar a las víctimas y brindarles asistencia legal y psicológica. “La Casa de la Mujer está siempre disponible para atender toda denuncia. Pedimos a las familias que no callen, que acudan y denuncien estos hechos”, añadió.

