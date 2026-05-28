Vinícius Jr. sorprende con su candidato sudamericano para ganar el Mundial 2026

El delantero brasileño Vinícius Júnior, figura del Real Madrid y de la selección de Brasil, sorprendió al incluir a Argentina entre sus principales candidatas para ganar el Mundial 2026 y no dudó en elogiar a Lionel Messi.

Durante una entrevista concedida al canal de streaming CazéTV, el atacante analizó el panorama internacional rumbo a la próxima Copa del Mundo y dio su particular lista de selecciones favoritas para pelear por el título.

Además de Brasil, Vinícius mencionó a potencias como España, Portugal y Francia, pero también decidió incluir a Argentina por su presente y por el peso de su máximo referente.

“Voy a poner a Argentina porque fueron los últimos campeones, tienen confianza y tienen a Messi, que siempre es diferente. Nunca podemos imaginar lo que puede hacer”, expresó el futbolista.

Con estas palabras, el atacante brasileño reconoció el lugar que ocupa la Albiceleste en el escenario mundial tras haber conquistado la última Copa del Mundo y remarcó la influencia de Messi, incluso en una nueva cita mundialista.

Durante la entrevista, Vinícius también habló sobre Brasil y la importancia de Neymar dentro de la selección. Al ser consultado sobre quién debería usar la camiseta número 10 en el próximo Mundial, fue contundente.

“No sé mi número en la Copa del Mundo, pero el 10 es para Neymar, eso es obvio”, afirmó.

Todo apunta a que Vinícius podría utilizar el dorsal número 7, el mismo que lleva en el Real Madrid, mientras que Neymar conservaría la histórica camiseta 10 en lo que podría ser una de sus últimas grandes citas con la selección brasileña.

El delantero también evitó alimentar rivalidades y elogió a figuras de otros seleccionados, entre ellas el joven español Lamine Yamal, jugador del Barcelona, a quien considera uno de los talentos más importantes del fútbol actual.

“España tiene a Lamine Yamal, que es uno de los mejores jugadores del mundo. Hace cosas increíbles dentro del campo. Es un jugador que puede ganar la Copa del Mundo él solo. Es uno de esos jugadores por los que pagas por verle jugar”, señaló.

Vinícius también destacó nombres como Pedri, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Dembélé, al referirse a las selecciones que podrían tener protagonismo en la próxima Copa del Mundo.

Sobre su presente en el Real Madrid, el brasileño transmitió tranquilidad respecto a su continuidad y negó cualquier conflicto con Mbappé. Incluso contó que antes de su llegada al club blanco le enviaba mensajes para convencerlo de sumarse al equipo.

“Aún no conseguimos jugar como queremos, pero los títulos y el juego fluido llegarán pronto”, aseguró.

Con sus declaraciones, Vinícius dejó claro que Brasil llegará con ambición al Mundial 2026, pero también reconoció que Argentina, con Messi como bandera, seguirá siendo una selección de máximo respeto.

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