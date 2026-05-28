Mundial 2026: estas selecciones vestirán camisetas hechas con materiales reciclados

La sostenibilidad también llegará a las canchas del Mundial 2026. Una marca deportiva presentó oficialmente una nueva línea de uniformes confeccionados con materiales reciclados, que serán utilizados por doce selecciones nacionales durante la próxima Copa del Mundo.

La iniciativa forma parte del programa global Move to Zero, con el que la marca busca reducir su huella de carbono y disminuir el uso de plásticos vírgenes dentro de la industria deportiva.

Los nuevos uniformes fueron diseñados con hilos de poliéster reciclado y procesos de reciclaje químico avanzado, manteniendo criterios de alto rendimiento, ligereza, resistencia e identidad visual para cada selección.

La propuesta marca un nuevo paso en la relación entre tecnología textil, sostenibilidad y fútbol de élite, ya que busca demostrar que una camiseta de competencia puede mantener estándares deportivos exigentes y, al mismo tiempo, reducir su impacto ambiental.

Las selecciones que vestirán estos uniformes reciclados en el Mundial 2026 son:

Estados Unidos

Brasil

Francia

Inglaterra

Países Bajos

Croacia

Australia

Uruguay

Canadá

Noruega

Corea del Sur

Turquía

Según la compañía, cada colección conserva los colores, símbolos y elementos históricos de las selecciones, pero incorpora nuevas tecnologías orientadas a una producción más responsable.

Entre las principales características de los uniformes se encuentran el uso de poliéster reciclado de alta tenacidad, materiales más livianos y resistentes, además de procesos que permiten mantener la calidad del tejido sin depender completamente de nuevos plásticos.

Nike aseguró que esta tecnología puede reducir hasta en un 40% la huella de carbono en comparación con uniformes anteriores, según sus propias estimaciones.

Algunas selecciones también recibirán reinterpretaciones modernas de sus camisetas clásicas. Francia y Brasil, por ejemplo, tendrán diseños con detalles fluorescentes y patrones geométricos, mientras que Inglaterra y Países Bajos estrenarán modelos enfocados en innovación textil y eficiencia en materiales.

La apuesta abre nuevamente el debate sobre la moda circular en el deporte profesional y el papel de las grandes marcas en la reducción del impacto ambiental.

Con esta iniciativa, el Mundial 2026 no solo será una vitrina para las grandes figuras del fútbol, sino también para nuevas formas de producir indumentaria deportiva con menor impacto ambiental.

Mira la programación en Red Uno Play