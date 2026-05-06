Un disparo eterno: el gol de Uwe Bein que desató la locura en Italia 90

En la fase de grupos del Mundial Italia 1990, la poderosa selección de Alemania dejó una de las imágenes más recordadas del torneo con un gol inolvidable de Uwe Bein ante Emiratos Árabes Unidos.

Bajo una intensa lluvia y con el campo empapado, el equipo dirigido por Franz Beckenbauer desplegaba un fútbol de alto nivel. La jugada nació tras un centro al área que la defensa árabe no logró despejar con claridad. El balón quedó a merced de Bein, quien, con técnica y precisión quirúrgica, sacó un potente derechazo que atravesó el agua y se clavó en el ángulo, firmando el cuarto gol alemán en una acción que quedó inmortalizada.

Aquel partido reflejó la enorme diferencia entre ambos equipos, pero también dejó un momento de belleza futbolística que trascendió el resultado. Alemania no solo dominaba, sino que ofrecía espectáculo.

Ese Mundial terminaría consagrando a Alemania como campeona del mundo, tras vencer a Argentina en la final y levantar su tercer título. Por su parte, Emiratos Árabes Unidos tuvo una participación breve: quedó eliminado en la fase de grupos tras perder sus tres partidos, aunque su presencia ya era histórica al tratarse de su primera clasificación a una Copa del Mundo.

Así, entre la gloria alemana y la valentía de los debutantes, el gol de Uwe Bein sigue siendo recordado como una de las joyas de Italia 90.

Mira la programación en Red Uno Play