El Copa Mundial de la FIFA Italia 1990 fue el escenario donde el fútbol alemán mostró su máxima expresión de orden, fuerza y contundencia. Bajo el liderazgo de Lothar Matthäus, la Selección de Alemania Occidental construyó una campaña sólida que terminaría en lo más alto del planeta.

Uno de los momentos más recordados de aquel torneo llegó en la fase de grupos, cuando Matthäus firmó un gol que quedó grabado en la historia. Tras recuperar el balón en su propio campo, el mediocampista emprendió una carrera imparable de más de 40 metros, dejando rivales en el camino con potencia y determinación, antes de sacar un derechazo cruzado desde fuera del área que venció sin respuesta al arquero yugoslavo.

Ese tanto no solo fue una obra maestra individual, sino también el reflejo del carácter de un equipo que avanzaba con paso firme. Alemania Occidental superó cada instancia con autoridad hasta llegar a la gran final, donde se enfrentó a Argentina en un duelo cargado de tensión.

Finalmente, el combinado alemán se consagró campeón del mundo tras imponerse por 1-0 con gol de Andreas Brehme desde el punto penal, logrando así su tercer título mundial. Matthäus, capitán y emblema, levantó el trofeo como símbolo de una generación que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol.

Aquel gol ante Yugoslavia fue más que una jugada brillante: fue el anuncio de una conquista que terminaría en la cima del mundo.

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