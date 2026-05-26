El gol que coronó al rey: la obra eterna de Pelé en el Mundial de 1958

La tarde del 29 de junio de 1958 quedó marcada para siempre en la historia del fútbol mundial. Más de 90 mil espectadores colmaron el estadio en las afueras de Estocolmo para presenciar la final de la Copa del Mundo entre Suecia y Brasil, un partido que terminaría consagrando el nacimiento de una leyenda.

En medio de la tensión y la expectativa apareció un joven de apenas 17 años y 249 días: Pelé. Aquel adolescente llamado Edson Arantes do Nascimento deslumbró al planeta con una actuación inolvidable y firmó uno de los goles más recordados en la historia de las finales mundialistas.

La anotación de Pelé no solo ayudó a sellar el triunfo brasileño, sino que también se convirtió en el inicio de una era dorada para el fútbol mundial. Con técnica, tranquilidad y una calidad extraordinaria para su edad, el joven delantero escribió su nombre para siempre entre los inmortales del deporte.

Ese día, Brasil levantó su primera Copa del Mundo y el mundo fue testigo del nacimiento del hombre que más adelante sería reconocido como “El Rey del Fútbol”.

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