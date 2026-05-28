Argentina 2-1 Nigeria: el día que Maradona y Caniggia hicieron historia

El 25 de junio de 1994 el Foxboro Stadium, ubicado cerca de Boston, fue escenario de uno de los partidos más vibrantes de la Copa del Mundo de Estados Unidos. Argentina enfrentaba a la potente selección de Nigeria por el Grupo D en un duelo que terminó dejando una postal imborrable para la historia del fútbol.

El conjunto africano sorprendió desde el inicio y se puso en ventaja gracias a Samson Siasia, quien marcó tempranamente para Nigeria y silenció momentáneamente a la hinchada albiceleste. Sin embargo, la reacción argentina fue inmediata y Claudio Paul Caniggia apareció para igualar el encuentro tras aprovechar un rebote dentro del área.

A los 28 minutos del primer tiempo nació una de las jugadas eternas de los Mundiales. El árbitro sueco cobró una falta a favor de Argentina y, en un instante de máxima concentración, Caniggia tocó rápido para Diego Armando Maradona antes de picar al espacio vacío pidiendo la devolución. Con una conexión que rozó la telepatía, el “10” filtró un pase magistral entre los defensores nigerianos y encontró nuevamente al “Pájaro”, que definió con calidad para decretar el 2-1 definitivo.

La victoria consolidó el gran momento de Argentina en el torneo y dejó una imagen que recorrió el mundo: la celebración desenfrenada de Maradona mirando fijamente a la cámara, una escena que con el paso de los años se transformó en una de las postales más icónicas de la historia de los Mundiales.

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