La autopsia practicada al cuerpo encontrado en la zona de La Angostura, en Santa Cruz, confirmó que la víctima es una mujer que presentaba al menos 20 heridas punzocortantes en el torso, según el informe forense.

De acuerdo con los resultados, la causa de la muerte fue un shock hipovolémico provocado por la pérdida masiva de sangre. Las pericias establecen que, tras el hecho, el cuerpo fue manipulado con la aparente intención de dificultar su identificación.

El hallazgo se produjo antes del mediodía del martes 5 de mayo, cuando un comunario encontró los restos aún en ardiendo en un sendero cercano a un predio colindante con el río en la zona de La Angostura.

El comandante departamental de la Policía, David Gómez, señaló que hay indicios de que el cuerpo fue trasladado en un vehículo, el cual es buscado por las autoridades como parte de la investigación.

Personal de la Policía y del Ministerio Público realizaron trabajos de peritaje durante varias horas en el lugar del hallazgo, recolectando evidencias que permitan esclarecer las circunstancias del crimen.

Los restos fueron trasladados a la morgue de la Pampa de la Isla, donde se llevó adelante un proceso de identificación mediante necrodactilias, con apoyo del Servicio General de Identificación Personal (Segip).

Las autoridades manejan la hipótesis de un presunto feminicidio debido a la violencia ejercida, por lo que se intensifican las investigaciones para identificar a la víctima y dar con el o los responsables.

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