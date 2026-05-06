Velasco plantea reducir en un 25% el gasto público en su primera reunión de gabinete

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, sostuvo este miércoles su primera reunión de gabinete con sus nuevos secretarios departamentales, en la que planteó reducir en un 25% el gasto público de la institución, en medio de la crisis financiera que atraviesa la Gobernación.

Antes de iniciar el encuentro, la autoridad expuso el contexto económico que enfrenta la entidad y advirtió que el plan de ajuste implicará la reducción de personal y la revisión de proyectos no prioritarios.

Velasco también anunció que las reuniones de gabinete se realizarán de forma semanal, como parte de una metodología de trabajo orientada a definir lineamientos de gestión y atender temas urgentes a corto y mediano plazo.

“Hay mucho que hacer. Les vamos a exigir, pero también tendrán las herramientas necesarias para desarrollar sus funciones en base a sus capacidades”, afirmó.

La primera reunión fue transmitida en directo a través de las redes sociales de la Gobernación de Santa Cruz, en lo que, según indicó la autoridad, busca ser una señal de transparencia en el inicio de su gestión.

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