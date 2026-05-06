Manfred posesiona a nuevos gerentes y subalcaldes en Cochabamba

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, posesionó este miércoles a los nuevos gerentes de empresas descentralizadas y subalcaldes en un acto realizado en el auditorio municipal.

Durante su intervención, la autoridad señaló que su gestión buscará consolidar a Cochabamba como una de las mejores ciudades del país, priorizando resultados, transparencia y una atención eficiente a la población. En ese marco, instó a las nuevas autoridades a trabajar con compromiso, mejorar la atención ciudadana y acelerar la ejecución de proyectos.

Asimismo, remarcó la necesidad de fortalecer la imagen institucional, impulsar alianzas público-privadas, atraer inversiones y ejecutar obras estratégicas que contribuyan al desarrollo del municipio y del departamento.

Nuevos gerentes

Entre las principales designaciones se encuentran:

Milton Teodoro Copa Morato, gerente de EMAVRA, ingeniero agrónomo con enfoque en desarrollo sostenible y gestión ambiental.

René Quiroga Viscarra, gerente de EMSA, ingeniero civil con trayectoria en infraestructura y gestión pública.

Luis Esteban Prudencio Rodríguez, gerente de SEMAPA, licenciado en Administración de Empresas con más de 25 años de experiencia en gestión pública y privada.

Nuevos subalcaldes

También fueron posesionadas nuevas autoridades en distintas comunas:

Víctor Nabarro Roque, subalcalde de Tamborada.

Bianca Alejandra Molina Mejía, subalcaldesa de Adela Zamudio.

Rodolfo Antonio Ferrufino Fernández, subalcalde de Itocta.

Pablo Hugo Aguilar Achá, subalcalde de Molle.

Ramiro Fuentes Valencia, subalcalde de Alejo Calatayud.

Nadya Marcela Vidaurre Inturias, subalcaldesa de Valle Hermoso.

Mauricio Daniel Leyton Mendoza, subalcalde de Tunari.

Las nuevas autoridades cuentan con perfiles técnicos y experiencia en gestión pública, infraestructura, desarrollo territorial y trabajo comunitario.

El acto concluyó con la felicitación a los designados y el compromiso de trabajar de manera coordinada para consolidar una gestión orientada a resultados y al bienestar de la población cochabambina.



Mira la programación en Red Uno Play