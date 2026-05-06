Vocero presidencial: “Es momento de reencontrarnos y construir soluciones”.

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró que el Gobierno impulsa una agenda de diálogo nacional con distintos sectores del país para enfrentar la actual crisis económica y social, además de evitar una escalada de conflictos y movilizaciones.

La autoridad remarcó que esta iniciativa no responde únicamente a la coyuntura actual, sino que forma parte de una estrategia previamente definida para abrir una nueva etapa política basada en el consenso y la concertación.

“Es el momento de reencontrarnos, de aprender a conversar y construir soluciones conjuntas”, afirmó.

Según explicó, el Ejecutivo envió más de 500 invitaciones a diferentes actores nacionales, entre ellos gobernadores, alcaldes, parlamentarios, organizaciones sociales, sectores productivos y representantes de iglesias, con el objetivo de instalar un espacio amplio de diálogo.

“Queremos recuperar el país, dialogar y dejar claro que nadie está por encima de la ley”, sostuvo Gálvez.

En relación con la reunión prevista con el sector transporte, el vocero confirmó la participación del presidente Rodrigo Paz Pereira, luego de que los dirigentes condicionaran su asistencia a la presencia del mandatario.

No obstante, cuestionó este tipo de exigencias y aseguró que el jefe de Estado mantiene una actitud activa de acercamiento y diálogo permanente con distintos sectores, incluso fuera del ámbito público.

Sobre la situación del combustible, Gálvez indicó que el Gobierno comenzó a implementar medidas de transparencia, como la publicación de información sobre la provisión de carburantes y controles para garantizar la calidad del producto distribuido.

“Se está informando todos los días y se irá perfeccionando este sistema”, explicó.

"Hay que debatir, conversar y encontrar soluciones"

Respecto a la polémica Ley 1720, el portavoz aclaró que cualquier modificación o eventual abrogación corresponde al Órgano Legislativo y no al Ejecutivo. Sin embargo, abrió la posibilidad de revisar y debatir ajustes a la norma a través del diálogo.

“La dinámica ahora es democrática: hay que debatir, conversar y encontrar soluciones que respondan a la diversidad del país”, sostuvo.

Gálvez remarcó que el objetivo inmediato del Gobierno es alcanzar acuerdos concretos con los sectores movilizados y reducir la tensión social que atraviesa el país.

“Lo importante es sentarnos, conversar y darle buenas noticias al país”, destacó.

Las reuniones convocadas por el Ejecutivo serán fundamentales para definir si la estrategia de diálogo logra contener la presión social y encaminar soluciones en medio de un contexto marcado por demandas económicas, conflictos sectoriales y preocupación por la calidad y abastecimiento del combustible.





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