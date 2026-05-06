Velasco revela hoy a su equipo de trabajo para la gestión 2026-2031

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, tiene previsto presentar este miércoles a su gabinete de trabajo que lo acompañará durante la gestión 2026-2031.

De acuerdo con la invitación oficial, el acto se realizará a las 10:30 en la Casa de Gobierno, ubicada en la Plaza 24 de Septiembre.

La presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), María René Álvarez, adelantó que el equipo estará conformado por perfiles altamente técnicos.

Sin precisar nombres, la autoridad señaló que los secretarios designados tendrán la capacidad de contribuir a los retos de gobernanza y gestión eficiente en el departamento.

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