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Internacional

Ecuador refuerza fronteras: Deportan a peruana con antecedentes y a dos estadounidenses considerados "amenazas"

El Ministerio del Interior ejecutó la expulsión de una mujer acusada de intentar robar en el aeropuerto de Quito y de dos ciudadanos norteamericanos, uno de ellos vinculado a delitos de pornografía infantil en su país.

EFE

05/05/2026 22:24

Ecuador refuerza fronteras: Deportan a peruana con antecedentes y a dos estadounidenses considerados "amenazas". Foto: Pixabay.
Ecuador

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Ecuador deportó a una ciudadana peruana, que contaba con antecedentes en su país de origen, tras presuntamente intentar sustraer pertenencias de viajeros extranjeros en el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, según informó este martes el Ministerio del Interior.

La deportación fue ejecutada por la Subsecretaría de Migración en coordinación con la Brigada Anticriminal de la Policía Nacional. La ciudadana registra antecedentes en Perú por robo, hurto e intimidación.

Este martes, además, también se informó de la deportación de dos ciudadanos estadounidenses que suponían "una amenaza para la seguridad pública" del país andino.

Uno de ellos era requerido en Estados Unidos por su presunta vinculación con la pornografía infantil y el otro, según detalló el Ministerio del Interior, incumplió la normativa migratoria y trató de alterar el orden público en la embajada de Corea del Sur.

EFE

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