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Internacional

Impactante tragedia en las vías: dos mujeres mueren tras ser arrolladas por un tren

El fatal accidente, captado por cámaras de seguridad, ocurrió en la estación de Bakhtiyarpur. Las víctimas regresaban de una boda cuando fueron embestidas por un tren expreso.

Milen Saavedra

05/05/2026 15:34

Tragedia en la India: Dos mujeres pierden la vida arrolladas por un tren al intentar cruzar las vías
India

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Un lunes que debía ser de regreso a casa terminó en una escena desgarradora. Dos mujeres perdieron la vida de forma instantánea este 4 de mayo tras ser arrolladas por un tren de alta velocidad en la estación ferroviaria de Bakhtiyarpur, en el distrito de Patna. El incidente, ocurrido aproximadamente a las 14:24 horas, generó una profunda conmoción en la comunidad local.

Según los informes policiales y el escalofriante video de las cámaras de seguridad que circula en redes sociales, las dos mujeres —quienes regresaban de asistir a una boda en Gaya— intentaron cruzar las vías de forma ilegal en el andén número uno en lugar de utilizar el puente peatonal.

En las imágenes se observa a las víctimas cargando bolsos y apresurándose por las vías. Al notar la inminente llegada del Farakka Express (que cubría la ruta Delhi-Malda), intentaron desesperadamente trepar al andén. Dos testigos en la plataforma intentaron auxiliarlas e incluso trataron de jalarlas para ponerlas a salvo, pero la velocidad del convoy hizo imposible el rescate. El tren las impactó antes de que pudieran ponerse a resguardo, causándoles la muerte en el acto.

IMÁGENES IMPACTANTES

Investigación y servicios afectados

Tras el brutal impacto, el pánico se apoderó de los presentes en la estación. Al lugar arribaron de inmediato efectivos de la Policía Ferroviaria del Gobierno (GRP) y la Fuerza de Protección Ferroviaria (RPF) para recuperar los cuerpos e iniciar las investigaciones.

  • Interrupción del servicio: Las operaciones ferroviarias se suspendieron brevemente durante unos 30 minutos mientras el personal de la estación despejaba las vías. No se reportaron más heridos entre los pasajeros del andén.

  • Identificación: Las autoridades han confirmado que ambas mujeres eran residentes locales, aunque sus identidades exactas están en proceso de ser verificadas para notificar formalmente a sus familias.

La administración ferroviaria de Bihar emitió un comunicado expresando su pesar por lo ocurrido, pero hizo hincapié en la importancia de respetar las normas de seguridad.

"Instamos a los pasajeros a no cruzar nunca las vías por puntos no autorizados. Existen puentes peatonales y cruces seguros diseñados precisamente para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir", subrayaron las autoridades.

Con datos de Free Press Journal, OBNews y Patna Press.

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