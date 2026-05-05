Un lunes que debía ser de regreso a casa terminó en una escena desgarradora. Dos mujeres perdieron la vida de forma instantánea este 4 de mayo tras ser arrolladas por un tren de alta velocidad en la estación ferroviaria de Bakhtiyarpur, en el distrito de Patna. El incidente, ocurrido aproximadamente a las 14:24 horas, generó una profunda conmoción en la comunidad local.

Según los informes policiales y el escalofriante video de las cámaras de seguridad que circula en redes sociales, las dos mujeres —quienes regresaban de asistir a una boda en Gaya— intentaron cruzar las vías de forma ilegal en el andén número uno en lugar de utilizar el puente peatonal.

En las imágenes se observa a las víctimas cargando bolsos y apresurándose por las vías. Al notar la inminente llegada del Farakka Express (que cubría la ruta Delhi-Malda), intentaron desesperadamente trepar al andén. Dos testigos en la plataforma intentaron auxiliarlas e incluso trataron de jalarlas para ponerlas a salvo, pero la velocidad del convoy hizo imposible el rescate. El tren las impactó antes de que pudieran ponerse a resguardo, causándoles la muerte en el acto.

IMÁGENES IMPACTANTES

Investigación y servicios afectados

Tras el brutal impacto, el pánico se apoderó de los presentes en la estación. Al lugar arribaron de inmediato efectivos de la Policía Ferroviaria del Gobierno (GRP) y la Fuerza de Protección Ferroviaria (RPF) para recuperar los cuerpos e iniciar las investigaciones.

Interrupción del servicio: Las operaciones ferroviarias se suspendieron brevemente durante unos 30 minutos mientras el personal de la estación despejaba las vías. No se reportaron más heridos entre los pasajeros del andén.

Identificación: Las autoridades han confirmado que ambas mujeres eran residentes locales, aunque sus identidades exactas están en proceso de ser verificadas para notificar formalmente a sus familias.

La administración ferroviaria de Bihar emitió un comunicado expresando su pesar por lo ocurrido, pero hizo hincapié en la importancia de respetar las normas de seguridad.

"Instamos a los pasajeros a no cruzar nunca las vías por puntos no autorizados. Existen puentes peatonales y cruces seguros diseñados precisamente para evitar que tragedias como esta vuelvan a ocurrir", subrayaron las autoridades.

Con datos de Free Press Journal, OBNews y Patna Press.

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