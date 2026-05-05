Los conductores que circulaban por la New Jersey Turnpike el pasado domingo presenciaron una escena que parecía sacada de una película de catástrofes. Un avión de pasajeros de gran tamaño, en su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Newark Liberty, voló tan bajo que su tren de aterrizaje y la parte inferior del fuselaje colisionaron contra un camión de reparto de pan y un poste de iluminación.

El vuelo UA169, un Boeing 767-400 con 231 personas a bordo, se encontraba a segundos de aterrizar tras cruzar el Atlántico desde Italia cuando ocurrió el impacto.

El video del impacto: "Un silbido y el estallido"

Warren Boardley, el conductor del camión de la empresa Schmidt Bakery, se ha convertido en el rostro de este milagro. Una cámara instalada en el tablero de su vehículo captó el momento exacto del incidente: se escucha el rugido creciente de las turbinas y, de repente, un estruendo sacude el tráiler mientras los cristales del parabrisas estallan.

Boardley, que en ese momento cantaba para amenizar su ruta de entrega, logró mantener el control del vehículo y detenerse en el arcén. Sufrió cortes en los brazos provocados por los vidrios rotos, pero fue dado de alta del hospital poco después. "Es algo increíble. No puedes prepararte para que un avión te golpee mientras conduces", declaró su familia a medios locales.

Investigación de "Accidente"

A pesar del violento contacto, los pilotos lograron aterrizar la aeronave de forma segura y rodar hasta la puerta de embarque. Sorprendentemente, ni los 221 pasajeros ni los 10 tripulantes resultaron heridos, y muchos ni siquiera se percataron de que habían chocado contra un vehículo en tierra.

Sin embargo, las autoridades federales han tomado el caso con extrema gravedad:

Daños estructurales: La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) ha clasificado oficialmente el suceso como un "accidente" debido a los daños significativos hallados en la parte inferior del avión.

Cajas negras: Se ha ordenado la entrega inmediata de las grabadoras de voz y datos de la cabina para determinar por qué la aeronave se encontraba a una altitud tan peligrosamente baja sobre la autopista.

Tripulación suspendida: United Airlines ha retirado a los pilotos del servicio activo mientras se desarrolla la investigación técnica y humana.

El incidente ha reavivado las críticas sobre la seguridad en la pista 29 de Newark, cuyo umbral se encuentra a tan solo 120 metros de la transitada autopista I-95. Aunque es habitual que los aviones pasen a baja altura sobre los coches, este es el primer registro en la historia reciente del aeropuerto en el que un avión comercial impacta directamente contra el tráfico rodado.

Testigos en la carretera describieron cómo el avión "rozó" el poste de luz, el cual terminó cayendo sobre un tercer vehículo (un Jeep), provocando una lluvia de escombros y el olor a neumáticos quemados en plena vía pública. Se espera un informe preliminar de las autoridades de aviación en los próximos 30 días.

Con datos de Independent, NPR y Univisión.

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