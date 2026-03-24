Una serie de grabaciones de la torre de control de tráfico aéreo han arrojado luz sobre los caóticos momentos previos al choque ocurrido la noche del domingo en el Aeropuerto LaGuardia, donde un avión de Air Canada Express colisionó con un camión de bomberos, resultando en la muerte de dos pilotos y al menos 42 heridos.

"Me equivoqué": El factor humano en la tragedia

El accidente ocurrió aproximadamente a las 11:45 p.m. del domingo 22 de marzo, cuando el vuelo 8646, un Bombardier CRJ-900 proveniente de Montreal, aterrizaba en la Pista 4. En ese momento, un vehículo de rescate y extinción de incendios (ARFF) cruzaba la pista para atender una emergencia menor en un vuelo de United Airlines, informa Fox News.

Los audios revelan una secuencia de órdenes contradictorias. Se escucha a un controlador autorizar inicialmente el paso del camión para luego intentar frenarlo desesperadamente:

"¡Deténgase, Camión 1! ¡Pare, pare, pare!", gritó el controlador, mientras intentaba desviar a otras aeronaves en las cercanías.

Tras el impacto, el mismo controlador confesó su angustia a otro piloto que presenció el choque: "Me equivoqué", se le escucha decir. El piloto del vuelo Frontier 4195 intentó consolarlo respondiendo: "Hiciste lo mejor que pudiste".

Balance de víctimas y daños

El impacto fue devastador para la sección frontal del avión. Las imágenes del lugar muestran el morro de la aeronave completamente aplastado y restos de cables colgando de una cabina destrozada.

Fallecidos: El piloto y el copiloto de la aeronave, ambos con base en Canadá.

Heridos: 39 pasajeros y tripulantes fueron trasladados a hospitales, algunos con heridas graves. Dos empleados de la Autoridad Portuaria que viajaban en el camión también resultaron heridos, aunque sus vidas no corren peligro.

Estado de la aeronave: El CRJ-900, operado por Jazz Aviation, transportaba a 72 pasajeros y 4 tripulantes.

Investigación en curso

Kathryn Garcia, directora ejecutiva de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, confirmó que los oficiales que operan estos vehículos están altamente capacitados y deben recibir autorización de la torre para moverse por las pistas.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) ha tomado el control de la investigación para determinar por qué se permitió el cruce del vehículo en la trayectoria de aterrizaje del avión. El aeropuerto permaneció cerrado hasta la tarde del lunes para facilitar las labores de peritaje.

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