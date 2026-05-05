Momento exacto: cámara capta caída de avioneta en zona urbana de Brasil

Imágenes impactantes registraron el momento exacto en que una avioneta pierde el control en pleno vuelo y termina estrellándose contra un edificio residencial en el sureste de Brasil.

En el video, grabado desde un helicóptero, se observa cómo la aeronave desciende bruscamente mientras gira hacia la izquierda, aparentemente intentando evitar estructuras más altas en una zona densamente poblada.

Segundos después, la avioneta impacta la parte superior de un edificio de tres plantas y cae hacia un área de estacionamiento, generando una escena de alto riesgo.

El accidente dejó un saldo de tres personas fallecidas —entre ellas el piloto y copiloto— y dos heridos graves, según reportes de autoridades locales.

Pese a la magnitud del impacto, no se registraron víctimas dentro del edificio, que no presenta riesgo estructural inmediato, de acuerdo con el Cuerpo de Bomberos.

“Si hubiera impactado en otro ángulo, podría haber alcanzado departamentos habitados”, señalaron desde el equipo de rescate.

Las imágenes también muestran el despliegue de emergencia, con rescatistas evacuando a los residentes del inmueble tras el impacto.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas del accidente.

Mira la programación en Red Uno Play