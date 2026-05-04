Tragedia en Brasil: avioneta se estrella contra un edificio y deja dos personas sin vida

Un grave accidente aéreo sacudió este lunes a Belo Horizonte, donde una avioneta monomotor se estrelló contra un edificio residencial en plena zona urbana.

El hecho ocurrió alrededor del mediodía, cuando la aeronave impactó contra un complejo de cuatro pisos, específicamente en el área de escaleras entre el tercer y cuarto nivel.

Víctimas y heridos

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos Militares de Minas Gerais, el piloto y el copiloto murieron en el lugar, mientras que otras tres personas resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a centros de salud.

Daños y evacuación

El impacto provocó un gran boquete en la estructura del edificio, aunque, según las primeras pericias, la aeronave no llegó a ingresar a los departamentos, lo que evitó una tragedia mayor.

Por precaución, las autoridades ordenaron la evacuación del inmueble mientras se evalúa si existen daños estructurales que comprometan su estabilidad.

Investigación en curso

Equipos de rescate y peritos trabajan en el lugar para determinar las causas del accidente, que aún se desconocen.

En redes sociales comenzaron a circular imágenes del siniestro, donde se observa la aeronave completamente destruida y la magnitud del impacto.

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