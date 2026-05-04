Volvían de una fiesta: cuatro amigos murieron tras un choque frontal

Cuatro personas murieron y otras tres resultaron heridas en un violento accidente de tránsito ocurrido la mañana del domingo en la ruta 76, en el sector conocido como Abra de la Ventana, dentro del Parque Provincial Ernesto Tornquist, en Argentina.

El siniestro se registró alrededor de las 7:30, en un tramo caracterizado por curvas pronunciadas y condiciones que exigen extrema precaución al volante.

El choque involucró a un Citroën C3 y un Ford Focus, dejando una escena de gran impacto que movilizó a equipos de emergencia durante varias horas.

Quiénes eran las víctimas

En el Citroën viajaban cinco personas. El conductor, Juan Ignacio Daulerio (28), sobrevivió con lesiones y fue trasladado al Hospital Municipal Alberto Castro.

Sus cuatro acompañantes fallecieron en el lugar:

Talía Araceli Mansilla (29) , médica del Hospital Favaloro, oriunda de Lanús

María de los Milagros Chirinos (28) , profesional de la salud del Centro Nacional de Genética Médica, residente en Caballito

Ezequiel Agustín Quaglio (31) , de Caballito

Laura Camila Díaz Sandoval (26), médica residente en la Ciudad de Buenos Aires

Cómo ocurrió el accidente

Según la reconstrucción preliminar, el grupo regresaba de una fiesta y se desplazaba en sentido Tornquist–Sierra de la Ventana.

Al ingresar a una curva, el conductor habría perdido el control del vehículo, posiblemente debido a una velocidad superior a la recomendada para ese tramo.

El automóvil se desvió hacia la banquina derecha y, al intentar reincorporarse a la ruta, cruzó de carril. En ese momento, el Ford Focus que circulaba en sentido contrario impactó contra el lateral derecho del vehículo.

Tras el choque, el Citroën fue despedido hacia un zanjón al costado de la vía.

Operativo de emergencia

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía Comunal, Defensa Civil y personal de Tránsito. Durante varias horas, solo un carril permaneció habilitado mientras peritos de la Policía Científica realizaban las tareas correspondientes.

El hecho generó profunda conmoción y vuelve a poner en foco los riesgos de conducir en rutas con condiciones complejas, especialmente en horarios de baja visibilidad o tras largas jornadas.

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