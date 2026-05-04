¿Subió o bajó? Así cotiza el dólar paralelo y referencial este 4 de mayo en Bolivia

El dólar paralelo continúa cotizándose en niveles elevados la tarde de este lunes 4 de mayo en Bolivia, situándose cerca de los Bs 10 y evidenciando la persistente presión generada por la limitada oferta de divisas frente a una alta demanda en el mercado alternativo.

De acuerdo con portales especializados que realizan el seguimiento diario del tipo de cambio, la moneda estadounidense registró leves variaciones durante la jornada, aunque sin mostrar señales de descenso significativo respecto a días anteriores.

En el mercado paralelo, la cotización alcanzó los Bs 9,92 para la compra y Bs 9,89 para la venta. Durante las primeras horas del día, los valores se ubicaban en Bs 9,87 para la compra y Bs 9,80 para la venta, lo que refleja un ligero incremento con el transcurso de la jornada.

Por su parte, el denominado dólar “blue” también presentó movimientos marginales, cotizándose en Bs 9,93 para la compra y Bs 9,90 para la venta, manteniéndose en una franja similar a la del mercado paralelo.

En contraste, el tipo de cambio referencial difundido por el Banco Central de Bolivia se mantuvo estable, con valores de Bs 9,80 para la compra y Bs 10,01 para la venta, cifras que sirven principalmente como referencia para operaciones internacionales.

Las cotizaciones del día reflejan un mercado cambiario que continúa ajustándose de manera constante, en un contexto marcado por la escasez de dólares y la sostenida demanda de ciudadanos, comerciantes y sectores productivos que requieren moneda extranjera para diversas transacciones.

Cotizaciones clave de la jornada

Dólar paralelo

Compra: Bs 9,92

Venta: Bs 9,89

Dólar blue

Compra: Bs 9,93

Venta: Bs 9,90

Tipo de cambio referencial

Compra: Bs 9,80

Venta: Bs 10,01

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