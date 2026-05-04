Un hecho tan insólito como divertido se vivió durante el partido entre Rosario Central y Tigre, cuando un perro irrumpió en el campo de juego del estadio Gigante de Arroyito y se convirtió, por varios minutos, en el protagonista absoluto del encuentro.

El can ingresó sorpresivamente mientras se disputaban acciones del partido, obligando a detener el juego. Lejos de retirarse con facilidad, el animal comenzó a correr por el campo esquivando a los encargados de seguridad y alcanza pelotas, que intentaban sin éxito sacarlo del terreno.

Cada intento fallido desataba la reacción inmediata del público, que acompañaba las maniobras del perro con cánticos de “¡Olé, olé!”, como si se tratara de una jugada magistral. La escena generó risas y aplausos en las tribunas, donde los hinchas celebraron el inesperado espectáculo.

Durante varios minutos, el improvisado “jugador” logró eludir a todos quienes intentaban atraparlo, dejando una imagen pintoresca que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Comentarios como “se robó el show”, “más talento que muchos” y “hasta se bailó a la seguridad” reflejaron el humor con el que los aficionados vivieron el momento.

Finalmente, el perro fue retirado del campo sin mayores incidentes, permitiendo la reanudación del partido. Sin embargo, su breve aparición bastó para convertirlo en la figura más recordada de la jornada.

A continuación, el video:

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