Grupo Frontera frena pelea de pareja en la playa con una serenata | VIDEO

La agrupación mexicana sorprendió a una pareja que discutía en la playa y terminó convirtiendo el tenso momento en una emotiva reconciliación al ritmo de “Ojitos Bellos”.
04/05/2026 9:56
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La agrupación mexicana Grupo Frontera volvió a conquistar a sus seguidores luego de protagonizar un emotivo momento en la playa, donde ayudaron a reconciliar a una pareja que estaba discutiendo en el lugar.
El hecho fue grabado y compartido en las redes sociales del grupo. En el video se observa a los músicos disfrutando de un día de descanso junto al mar, cuando notaron la tensión entre la pareja.
Lejos de ignorar la situación, decidieron acercarse y conversar con el hombre, quien aceptó que le dedicaran una canción a su pareja para intentar arreglar el malentendido.
Al acercarse a la mujer, la sorpresa fue inmediata. Al reconocer a Grupo Frontera, no pudo contener las lágrimas de emoción. La banda interpretó Ojitos Bellos, uno de sus temas más populares.
La historia tuvo final feliz: la pareja dejó atrás el enojo y selló la reconciliación con un beso mientras los asistentes celebraban la escena.
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