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Ni a la fuerza entraba: intentan meter una minivan en un camión en Santa Cruz

El intento quedó registrado en video y generó reacciones por la forma en que buscaban hacer encajar el vehículo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 15:18

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Un hecho tan curioso como desconcertante se registró en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde un grupo de personas protagonizó una escena inusual al intentar transportar una minivan dentro de un camión.

En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se observa cómo el vehículo no logra ingresar completamente en el camión, quedando con las puertas abiertas y parte de la carrocería sobresaliendo.

“Parecía que estaban empujando el camión para que el vehículo encaje, pero claramente no cabía”, comentaron algunos usuarios que compartieron las imágenes.

La escena llamó la atención no solo por lo improvisado del traslado, sino también por la forma en la que los involucrados intentaban resolver la situación, lo que generó reacciones entre sorpresa y humor en redes sociales.

Aunque el hecho fue tomado con gracia por muchos internautas, también surgieron comentarios sobre los riesgos de este tipo de transporte improvisado, que podría derivar en accidentes si no se toman las medidas de seguridad adecuadas.

 

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