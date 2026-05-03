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Quiso llevarse un carrito del supermercado y terminó dañando su propio vehículo (video)

El hecho quedó registrado en video y muestra cómo la insistencia terminó provocando daños en el propio vehículo.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

03/05/2026 13:23

Foto: Captura de pantalla. RRSS.
Estados Unidos

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Una mujer protagonizó un insólito incidente luego de intentar introducir a la fuerza un carrito de supermercado presuntamente robado en su vehículo, acción que terminó causando daños en su propio motorizado.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa cómo la protagonista insiste en empujar el carrito dentro del automóvil, sin percatarse de que el tamaño del objeto supera la capacidad del espacio disponible.

El caso también pone sobre la mesa la importancia de respetar la propiedad ajena y actuar con criterio, ya que acciones irregulares pueden derivar no solo en daños materiales, sino también en sanciones legales.

 

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