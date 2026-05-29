Una noche común terminó transformándose en una escena completamente inesperada para decenas de personas en Florida, Estados Unidos.

Clientes de un restaurante ubicado cerca de Cabo Cañaveral quedaron sorprendidos este jueves al observar una gigantesca llamarada en el cielo, provocada por la explosión del cohete New Glenn de la empresa aeroespacial Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos.

El incidente ocurrió durante una prueba de encendido estático, procedimiento que se realiza antes de un lanzamiento oficial para verificar el funcionamiento de los motores del cohete.

Videos grabados por los propios comensales muestran el momento exacto en que una intensa explosión ilumina la zona y genera una enorme bola de fuego visible a varios kilómetros de distancia.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en redes sociales debido a la reacción de las personas que presenciaban el hecho mientras cenaban. Algunos quedaron en silencio, otros comenzaron a grabar y varios se mostraron completamente sorprendidos por la magnitud de la explosión.

El cohete New Glenn es uno de los proyectos más ambiciosos de Blue Origin y forma parte de la carrera espacial privada liderada por grandes empresarios tecnológicos como Jeff Bezos y Elon Musk.

Hasta el momento, la empresa no reportó personas heridas tras el incidente y se espera una evaluación técnica para determinar las causas exactas de la explosión.

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