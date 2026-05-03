¡Atención, mamás! El subsidio incorpora sistema digital para generar turnos desde el celular

El sistema de subsidio incorpora una nueva funcionalidad digital denominada “Mi Turno”, una herramienta integrada en la aplicación Mi Subsidio que busca modernizar el proceso de entrega de beneficios y mejorar la experiencia de las usuarias.

A través de esta opción, las beneficiarias podrán generar un ticket digital directamente desde su celular, evitando filas y facilitando una atención más ordenada en los puntos de distribución.

“Ahora podrás obtener tu turno desde tu teléfono, optimizando tiempos y reduciendo la espera en las distribuidoras”, destaca la información oficial sobre esta implementación.

El nuevo sistema apunta a tres beneficios principales:

Menor tiempo de espera en los centros de atención

Organización en la entrega del subsidio

Mayor comodidad para las usuarias

Además, se informó que la herramienta ya se encuentra disponible dentro de la aplicación, junto a un tutorial que guía paso a paso sobre su uso.

Las autoridades recomiendan a las beneficiarias familiarizarse con esta nueva modalidad digital, que forma parte de un proceso de modernización orientado a agilizar los servicios y mejorar la atención en todo el país.

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