Gobernador anuncia creación de guardia departamental para reforzar la seguridad en Santa Cruz

El gobernador electo de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, anunció que una de las principales acciones de su gestión será la creación de una guardia departamental, con el objetivo de fortalecer las tareas de seguridad ciudadana en el departamento.

La autoridad electa explicó que la iniciativa se enmarca dentro de lo establecido en el estatuto autonómico, que permite la conformación de este tipo de instancias de apoyo.

“El estatuto autonómico dice que podemos tener una guardia departamental, entonces la vamos a crear y lo vamos a debatir con el secretario de seguridad ciudadana y con la ayuda de toda la sociedad”, señaló.

Velasco afirmó que la seguridad será una prioridad en su administración y que esta nueva estructura buscará complementar el trabajo de las fuerzas ya existentes, en coordinación con las autoridades nacionales y locales.

El anuncio se da tras la reunión de emergencia realizada en Santa Cruz, donde se evaluaron medidas para enfrentar la creciente ola de violencia en el departamento.

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