Gobernador Velasco ya tendría definido el 70% de su gabinete

La asambleísta de Libre, María René Álvarez, informó que el nuevo gobernador de Santa Cruz Juan Pablo Velasco ya tiene definido en un 70% el gabinete que lo acompañará en su gestión departamental.

Según explicó, la conformación del equipo responde a la necesidad de contar con profesionales técnicos, dinámicos y con formación, además de incluir personas con experiencia en la administración pública.

“Va a haber muchas sorpresas, estamos trabajando bajo la expectativa de lo que requiere la población, que es gente nueva, gente dinámica, gente técnica, gente formada, y gente que realmente vea todas las demandas de profundidad que necesitamos para Santa Cruz, pero también las problemáticas, porque eso es muy necesario resolver”, señaló Álvarez.

La legisladora destacó además que se mantiene una línea de equilibrio entre renovación y trayectoria dentro del equipo que se presentará oficialmente en los próximos días.

“Sí, hay una mezcla de aquello, siempre hemos apostado por eso”, añadió.

La presentación del gabinete marcará el inicio de la estructura de trabajo de la nueva administración departamental.

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